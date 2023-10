La temporada de Halloween se acerca rápidamente, y los residentes de Bogotá están ansiosos por preparar sus atuendos más espeluznantes y creativos para celebrar esta festividad. Uno de los elementos clave para lograr una transformación impactante es una peluca llamativa y bien elegida. Afortunadamente, en la capital colombiana, existen diversas opciones para encontrar la peluca perfecta que complemente su disfraz de Halloween.

¿De donde proviene el nombre de Halloween?

La palabra “Halloween” tiene sus raíces en la celebración celta conocida como “Samhain”. Samhain marcaba el final del verano y el comienzo del invierno en la tradición celta. Esta palabra es una variación de la expresión escocesa “All Hallows’ Even” o “All Hallows’ Evening”, que significa “la víspera de Todos los Santos”.

En la tradición cristiana, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, un día dedicado a honrar a los santos y mártires. Halloween, entonces, se refiere a la noche antes del Día de Todos los Santos, que cae el 31 de octubre.

¿Por qué se volvió tradición celebrar Halloween?

Halloween se convirtió en una tradición popular debido a la influencia de las corrientes culturales de inmigrantes europeos, en particular los irlandeses, que llevaron consigo la tradición de Samhain a América del Norte. Con el tiempo, la festividad se fusionó con otras influencias culturales y se convirtió en una celebración comercial centrada en disfraces, decoraciones y dulces, que se popularizó en todo Estados Unidos y luego se extendió a otras partes del mundo.

¿Qué pasó cuando Halloween se mezcló con el cristianismo?

Cuando Halloween se fusionó con el cristianismo, combinó elementos de la festividad celta de Samhain con la víspera de Todos los Santos, fusionando rituales paganos como hogueras y disfraces con la conmemoración de santos y difuntos. A medida que se volvió más comercial, las connotaciones religiosas se diluyeron, convirtiendo Halloween en una celebración popular ampliamente disfrutada por personas de diferentes creencias.

¿Halloween es una fiesta importante dentro del satanismo?

Existen testimonios de varias personas que practican el satanismo en donde indican que la noche de Halloween es como una especie de “cumpleaños del diablo” y lo celebran realizando rituales satánicos con personas o animales.

¿De donde surgió la palabra “trick or treat” y qué significa?

La expresión “trick or treat” (truco o trato) se originó en América del Norte durante la celebración de Halloween. Proviene de la tradición de los niños de pedir dulces de puerta en puerta. Ellos solían decir “trick or treat” como una especie de chantaje amigable, sugiriendo que si no se les daba un dulce (“treat”), podrían llevar a cabo alguna travesura o truco (“trick”). En esencia, la frase refleja la costumbre de ofrecer dulces para evitar cualquier travesura por parte de los niños disfrazados durante la festividad de Halloween.

¿Cuál es el origen de la calabaza con rostro en Halloween?

El origen de la calabaza tallada con un rostro, conocida como “jack-o’-lantern”, se relaciona con una antigua leyenda irlandesa sobre un granjero llamado Jack que engañó al diablo y vagó sin rumbo después de su muerte con una linterna. La tradición de tallar calabazas se desarrolló en Irlanda. Cuando los inmigrantes irlandeses llevaron la costumbre a América del Norte, comenzaron a usar calabazas, que eran más abundantes, para tallar rostros y crear las icónicas linternas de Halloween que se conocen hoy en día.

¿Halloween es un negocio comercial?

Halloween se considera un mes comercial debido a la gran cantidad de productos y servicios relacionados con la festividad que se venden durante octubre. Las tiendas ofrecen disfraces, decoraciones y golosinas. También, se organizan eventos y atracciones especiales. Además, las empresas de entretenimiento, como películas y programas de televisión, a menudo lanzan contenido relacionado con Halloween durante este mes.

¿Existen disfraces que pueden evocar el cristianismo?

Sí, existen disfraces relacionados con el cristianismo. Estos disfraces suelen representar figuras religiosas, personajes bíblicos o santos. Algunos ejemplos incluyen disfraces de Jesucristo, la Virgen María, Moisés, Noé, ángeles, santos como San Francisco de Asís o Santa Teresa, entre otros.

Sin embargo, es importante recordar que el uso de disfraces religiosos puede ser delicado, y es fundamental hacerlo con respeto y consideración hacia las creencias de otras personas. En eventos festivos como Halloween, algunas personas pueden elegir disfraces religiosos como una forma de expresar su fe, pero es esencial evitar cualquier representación que pueda resultar ofensiva o inapropiada.

