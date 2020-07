green

El experto detalló que esa comodidad se está viendo reflejada, en el caso de las mujeres, en cortes que les permiten manejar mucho más fácil su cabello. “Entonces, el ‘midi bob’, el ‘long bob’, las melenas medianas, a la altura de la clavícula, han sido la decisión más inmediata que han tomado las mujeres para adaptarse a esta nueva tendencia, que es más la practicidad”, dijo Ramos en un en vivo, este jueves.

En la conversación, un adelanto de lo que será el #HairdressersUnitedLatam, un festival digital de educación del cabello que se realizará el 26 y 27 de julio, Franklin añadió que en general la simetría es lo que está marcando la parada, sin importar el largo, aunque las “melenas XXL” van desapareciendo un poco.

Otro punto que destacó el estilista de famosas es la salud: “Toda la tendencia lleva al ‘back to the basic’, a volver al origen, a volver a los tonos naturales, a volver a tener un pelo que refleje salud”, aunque aclaró que eso no significa que “el color vaya a desaparecer”.

Sobre los tonos, precisamente, dijo que hay mucha diversidad, pero que el punto de partida son las bases naturales.

“Toques de color localizado. Una tendencia que llegó, y que no se va a ir, que es el famoso ‘balayage’ o ‘baby lights’, pero sobre tonos naturales y dos y tres tonos encima de esos tonos naturales”, detalló Franklin.

Como es evidente, los colores encendidos también han sido comunes y son una línea que seguirá por un tiempo, pues las mujeres han decidido experimentar, jugar y divertirse. “Esa colectividad que había antes de que era una sola línea, una tendencia que todas seguían, ha quedado atrás un poco”, dijo Ramos, sobre lo que generó la llegada de los colores “fantasía”.

Para los hombres, continúa la inclinación por dejar “las melenas libres”. Mientras ellas se cortan el pelo, ellos han preferido dejarlo crecer, tener una “onda más ‘wild’, más salvaje”. Según Franklin Ramos, es una retoma de los años 70, pero sin pretensiones, más orgánica.

Al final del día, sin embargo, todo se reduce a los gustos personales. “Están ahí todas esas tendencias para que cada uno las tome y las adapte a su propio estilo, que es lo más importante”, resaltó Franklin.

Las recomendaciones del famoso estilista se pueden escuchar en el siguiente video, a partir del minuto 21: