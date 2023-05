El cuero es atemporal, elegante y suele utilizarse ampliamente en la fabricación de bolsos y otros accesorios de moda, por lo que es una gran opción al momento de crear ‘outfits’.

Sin embargo, para mantener su belleza y durabilidad a lo largo del tiempo, las personas deben aprender a limpiar y cuidar adecuadamente estos artículos porque el material es delicado y puede dañarse fácilmente.

Cuidados que debe tener con el cuero

A continuación encontrará algunos cuidados que debe tener en cuenta para extender la vida útil del material.

1. Evite exponerlos a la luz solar directa, a fuentes de calor intenso o a la lluvia y la humedad porque podrían decolorarse.

2. Cuando no esté usando su accesorio o prenda, guárdelo en un lugar fresco y seco o use una funda de tela transpirable para que no se acumule el polvo y lo mantenga protegido de las marcas que pueden quedar por los roces con el ‘closet’ y las prendas.

¿Cómo limpiar los bolsos de cuero?

Ahora que hemos establecido los principios básicos, veamos cómo limpiar bolsos de cuero de manera efectiva:

1. Retire el polvo y la suciedad utilizando un paño suave que esté ligeramente húmedo para limpiar la superficie y eliminar cualquier residuo que haya quedado en la maleta.

2. Para eliminar manchas, mezcle una pequeña cantidad de detergente suave o jabón neutro con agua tibia, humedezca un trapo en la solución, páselo sobre las áreas afectadas y, finalmente, pase un paño seco por el accesorio para retirar los restos de jabón que hayan quedado.

3. Si la combinación que le mencionamos anteriormente no le funciona, puede probar con productos especializados para el cuidado del cuero, aunque siempre debe seguir las instrucciones del fabricante y hacer una prueba en una pequeña área que no sea visible antes de aplicarlo.

4. Para mantener la suavidad y flexibilidad del cuero, es recomendable aplicar un acondicionador de cuero después de la limpieza, ya que estos artículos hidratan al material y lo protegen contra la sequedad y las grietas.

