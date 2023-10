Las chinches pueden trasladarse por grandes distancias para instalarse en diversos lugares, y algunos de los que resultan más afectados son los hogares, pues hay muchos rincones donde pueden esconderse o lugares donde pasan desapercibidas, por ejemplo, en armarios o muebles.

Existen diversos métodos caseros para eliminar las chinches, pero hay uno conocido especialmente por su eficacia y su practicidad, pues sólo se necesita un ingrediente: la sal, cuyo beneficio no es como el de otros trucos de limpieza que buscan matar a estos pequeños insectos, sino hacer que simplemente salgan de casa.

La sal no es lo suficientemente potente para matar a las chinches, pero a pesar de que no las mata sí las hace sentir muy incómodas ya que este tipo de insectos no se siente bien permaneciendo en lugares muy salados, por lo que usando este ingrediente de cocina las chinches saldrán de sus escondites y del hogar.

Así es como puedes usar la sal para eliminar chinches

Las chinches suelen colocarse en ciertos lugares como los colchones, en muebles como los sillones, en asientos, respaldos o en grietas de paredes, marcos de puertas, ventanas (que son ideales para que no sean vistas), por lo que lo único que se debe hacer es colocar una cantidad razonable de sal en dichos lugares.

Sin embargo, no hay que olvidar que las chinches pueden encontrarse en otros lugares del hogar, por lo que la sal también puede colocarse en donde se haya visto la presencia de estos pequeños insectos cuya picadura, aunque no se considera peligrosa, sí puede causar una reacción alérgica.

Otro tip con sal para eliminar chinches de la cama

Como mencionábamos, un lugar común donde se encuentran las chinches es en el colchón, pero aunque usar insecticida puede ser la primera opción de muchos, lo cierto es que esta no es una opción adecuada para la cama pues puede puede generar riesgos para la salud.

Así, una solución efectiva para solucionar el problema de las chinches en el colchón es la sal, pero también se puede combinar con otro ingrediente para potenciar aún más su efecto y sin tener ningún riesgo para el bienestar de quienes usan esa cama: se trata del vinagre blanco.

La único que se debe hacer es mezclar un poco de vinagre blanco con una pequeña ración de sal, o bien una porción de bicarbonato de sodio; ambos ingredientes se deben revolver completamente y aplicarse donde se hayan visto las chinches, y de manera rápida y efectiva desaparecerán las chinches.

