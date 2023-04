Estas herramientas han sido una parte esencial de los hogares desde su invención en el siglo XIX, por lo que, con el paso del tiempo, se han creado diferentes tipos de lavadoras en el mercado, las cuales cuentan con funciones variadas dependiendo de la necesidades de cada persona.

Teniendo en cuenta que hay innumerables opciones, aquí le compartiremos algunos ‘tips’ para que escoja la que es más adecuada para usted.

¿Cómo ahorrar dinero al usar la lavadora?

A continuación encontrará una serie de consejos que le ayudarán a reducir los gastos relacionados a la limpieza de la ropa.

1. Utilice la carga adecuada: es importante no sobrecargar la lavadora, ya que esto puede hacer que no funcione correctamente y requiera más tiempo y energía para lavar, aunque tampoco debe utilizarla con muy poca ropa porque estaría desperdiciando productos y agua.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), una carga completa se define como tres cuartos de la capacidad total de la lavadora.

2. Haga ciclos de lavado cortos: así reducirá el gasto de electricidad y agua, por lo que podrá disminuir el consumo de los servicios públicos y, por ende, el precio de los recibos.

3. Configure correctamente la temperatura: esto le ahorrará dinero, teniendo en cuenta que utilizar la configuración de agua caliente puede aumentar el consumo de energía de la lavadora en un 90%.

4. Escoja el detergente correcto: use un producto que le ayude a reducir la cantidad de agua que necesita para lavar y tenga en cuenta que no debe utilizar mucho jabón porque si no la ropa tendrá que enjuagarse varias veces.

5. Lave las prendas con menos frecuencia: a veces, solo necesitan un lavado ligero y no necesariamente un ciclo completo, por lo que volverlas a utilizar puede reducir el número de lavados y, por lo tanto, el agua y la electricidad que se necesitan.

6. Considere la opción de secado al aire libre: poner la ropa en un tendedero es una excelente manera de ahorrar dinero en la factura de los servicios mientras también deja un aroma fresco en las prendas.

