El nuevo índice de las Naciones Unidas, similar al publicado en marzo, señala que Colombia sigue en la posición 52 de los 149 países en los que se hizo el estudio que mide el nivel de apoyo social, la libertad para tomar decisiones y la generosidad de las personas, añade la ONU.

Esta es la peor posición que Colombia ha tenido en el escalafón durante los últimos 5 años. En 2016, Colombia se ubicó en el puesto 31, un año después se acomodó en la posición 36 y en el 2018 el país bajó hasta el lugar 37.

El estudio demuestra que el ítem que más confianza genera en los colombianos analizados es el apoyo social y el que menos confianza genera es la generosidad de la población.

Este es el listado, compartido por la agencia de noticias AFP:

