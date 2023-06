Fedearroz indicó que los tratamientos naturales han ganado popularidad entre las personas por su bajo costo, efectividad y porque se tiene la certeza de lo que se está usando en la piel.

Una de las mayores preocupaciones del envejecimiento es la aparición de arrugas en la piel. No obstante, la organización recordó que a pesar de que esto hace parte de un proceso natural, factores como fumar, comer grasa y azúcar en exceso, no hacer ejercicio y no tomar agua pueden acelerarlo.

Sin embargo, la Fundación Española de la Nutrición aseguró que el arroz es un cereal que es fuente de vitamina B6 y niacina y, por lo tanto, en países de medio oriente suelen usar el agua de este alimento para tratar las líneas de expresión.

Asimismo, la Federación Nacional de Arroceros afirmó que el agua que se extrae de este cereal contiene otros beneficios como:

Tónico hipoalergénico para calmar las irritaciones de la piel.

Eliminar impurezas y células muertas.

Combatir la aparición de acné y el exceso de brillo.

Por otro lado, Mejor con Salud señaló que el arroz también aporta antioxidantes, minerales, vitamina E y otros componentes que son beneficiosos para la piel y el resto de nuestro organismo.

En ese sentido, el agua que se extrae de este alimento se puede usar como tónico facial, mascarillas para el pelo e incluso como bebida. El portal citado hizo un listado de 7 usos que se le pueden dar a este líquido.

Acondicionador: lo hará lucir más fuerte, brillante y sedoso. Tónico para la piel: suaviza, tonifica, mejora su aspecto y la acción de los agentes que mitigan el impacto de los rayos UV. Acné: ayuda a limpiar la piel y mitiga la inflamación de los granos por sus propiedades antiinflamatorias y astringentes. Energizante: se cree que beber esta agua aportará aminoácidos esenciales para la regeneración muscular. Tratamiento eccema (hinchazón en la piel): el almidón del arroz ayuda a aliviar síntomas como la comezón, irritaciones y sequedad. Picaduras: se puede rociar en la piel durante 10 minutos para aliviar pero es necesario que luego se enjuague la zona. Suavizar pinceles: remojar los pinceles limpios en agua de arroz caliente, y luego enjuagarlos con agua hasta dejarlos secar.