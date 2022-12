Día a día crean cosas diferentes para facilitar las tareas diarias, los electrodomésticos son algo que están en constante innovación, pues estos elementos son muy útiles ya que en el momento de cocinar o limpiar se busca algo muy ágil y practico, un invento reciente ha sido la Aspiradora Barredora y Trapeadora, este aparato realiza las tareas automáticamente, evitando el esfuerzo humano.

Se hizo viral una mujer quien le dio un uso diferente a una batidora de mano que normalmente es utilizada para elaborar tortas, postres, entre otros, sin embargo, esta mujer siendo pedicurista tuvo una gran idea para usarlo en su trabajo diario. En el clip se puede ver como adecuó la batidora para que funcionara como una lima automática que permite quitar la piel muerta de los talones de sus clientes.

La mujer puso una lima en los orificios donde usualmente van los mezcladores para ser usado en los pies de las personas, permitiéndole hacer esa tarea mucho más rápida y pulida.

El video causo gracia para algunos internautas donde comentaron: “Esta bueno eso porque el que yo compré me salió bien malo y no tiene mucha potencia, lo tengo que hacer”, “Necesito eso en mi vida”, “Voy a usar mi batidora que no tiene mucha potencia”, “Esta súper la idea”, “Para los que dicen que no se puede.Querer es poder”.

Por otro lado, algunos usuarios desean intentarlo y probarlo, lo cual dijeron: “¿pero dónde encontrar limas que se ajuste perfectamente?”, “ahora que nos dé el tutorial de como hizo para poder usar la lima para pulir”, “ya no me voy a complicar”, “gracias por el dato, ya no tengo que comprar”.