En busca de mantener una salud sana en nuestros perros, las personas día a día se educan más sobre la alimentación correcta para sus mascotas, y es que, aunque creamos que las croquetas contienen todos los nutrientes necesarios, la realidad es que los perros necesitan una dieta basada en carne, acompañada de frutas y verduras.

Un perrito se hizo viral luego de que fuera grabado mientras le daban mango, y es que inicialmente se podía ver como el can estaba muy emocionado por la fruta que le iban a dar. No obstante, en el momento que le dieron el trozo de mango el perrito se quedó tieso con la fruta en la boca, mientras hacía ‘ojitos’ de que no le había gustado el mango.

Al parecer el perro no quería decepcionar a su dueño y lo miraba con ojitos de pena, sin ser capaz de masticar el mango.

La reacción del animal se hizo viral con más de 5 millones de reproducciones y 471 mil likes, por supuesto usuarios no dudaron en dejar sus comentarios ante el tierno momento “Los ojitos mi vida, como diciendo no te quiero decepcionar, pero no me gusta”, “Ay sus ojitos”, “Yo cuando mi mamá me daba caldo de pollo y me daba vergüenza decirle que no me gustaba”, “Pobrecito bebé”.

Expertos veterinarios aseguran que frutas como la manzana, el banano, la pera, la sandía y el mango traen varios beneficios para su salud, además de verduras como la zanahoria, las espinacas, la lechuga y el brócoli.

Sin embargo, siempre es bueno informarse antes de dar otro tipo de alimentos que pueden convertirse en tóxicos para nuestros animales.