La celebración de San Valentín ha dejado a unos cuantos enamorados con los crespos hechos, la especial fecha ha hecho que varias personas se decidan a demostrar todo su amor, aunque al parecer no todos terminan siendo correspondidos.

A través de redes sociales un alumno mostró como se le declaraba a una profesora, en el clip se puede observar al joven acompañado de varios compañeros con un cartel que decía ‘¿Profe quiere ser mi novia?’, en el momento que la profesora pasa por el lugar el muchacho se arrodilla y le entrega un ramo de rosas, mientras le decía: “usted sabe profesora lo que yo siento por usted desde hace mucho tiempo”.

(Lea también: Joven atendió una mesa de 17 personas y se hizo el agosto con la propina que recibió)

No obstante, la docente inmediatamente le pidió al estudiante que se levantara y le rechazo la declaración, “eso no puede pasar, usted es mi alumno. Yo conozco a sus familiares, mi ética no me lo permite, yo no puedo andar con usted”, fue la respuesta de la mujer asombrada ante la situación.

El joven intentó convencer a la profesora afirmando que el amor no tenía edad, sin embargo, ella lo rechazo nuevamente y le pidió que no le causara problemas en su trabajo. El vídeo se hizo viral sumando más de 11 millones de visualizaciones y 749 mil likes.

“Yo me le declaré a mi profesora de preparatoria, gracias al cielo duramos juntos 1 año”, “La última jugada para pasar de curso, todas las cartas sobre la mesa”, “lo que sea para subir la nota”, fueron algunos de los comentarios de internautas.