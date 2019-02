Las imágenes muestran que la modelo disfrutaba de un día de playa en Bahamas, acompañada de su novio y varios cerdos. De repente, uno de los animales se le acercó y le mordió la nalga izquierda, por lo que Michelle salió corriendo despavorida.

“¡Me mordió, papi, me mordió, me mordió!”, gritó la venezolana mientras se alejaba de los cerdos. Su novio no pudo contener la risa al ver la escena, que tiene más de 4 millones de vistas.

El artículo continúa abajo

Al final, entre risas y con un acercamiento en primer plano a su nalga, la modelo mostró cómo le quedó la cola tras el mordisco.

La grabación desató risas y miles de comentarios. “El cerdo quería darle una probadita”, “todos quieren tocar la cola de Michelle” y “no culpo al chancho, cualquiera haría eso”, fueron algunos de ellos.

Estas son las imágenes: