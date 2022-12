Uno nuevo caso de presunto abuso de autoridad se hizo viral en redes sociales, esta vez, por cuenta del senador de la Alianza Verde Inti Asprilla, quien publicó un video en el que se ve a un policía de carretera protagonizando un altercado con un conductor de una motocicleta.

Si bien no hay claridad sobre en dónde ocurrieron los hechos, la grabación causó el rechazo de varios ciudadanos, quienes, al igual que el congresista, exigieron un control por parte del Gobierno para evitar este tipo de situaciones.

Policía insultó a ciudadano porque lo estaba grabando

Tal y como muestran las imágenes, el uniformado se despachó contra el viajero porque este lo estaba grabando, tan pronto le hizo la señal para que detuviera el vehículo.

De hecho, en el video es claro que el conductor y su acompañante mujer no se oponen a la requisa, pero terminan siendo agredidos verbalmente por el agente, quien no tolera que lo estén filmando.

“Quítese la chaqueta, quítese el buso porque lo voy a requisar. Grabe lo que se le dé la gana. Usted indispone al policía, desde que uno lo para es grabando, quién le ha pegado”, dijo el uniformado.

Segundo más tarde se puede ver cómo el policía se adueñó de un celular y se alteró cuando los cuidadnos le pidieron que se los devolviera.

“Ya le entrego el celular, respete a la Policía, hágame el favor. Cuál es la bobada con el policía. Ahorita entrego el celular… Ya no se pude requisar la gente, si quieren por las malas, por las malas les damos”, se escucha.

Finalmente, el ciudadano le reclamó al agente por el trato que recibieron y le reiteró que él y la mujer que lo acompañaba nunca se negaron a la requisa.

“Deje la bobada, de malas como un hijue… A esta gente hay que tratarla así. No me grabe la cara. Si me tira suave, le doy suave. Así usted me grabe, sabe qué hago yo, tome su hijue… uniforme, Procuraduría. No se ponga a grabar al policía. Cuando le estén haciendo algo malo, sí“, dijo.

Vea acá el video completo: