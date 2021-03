green

De acuerdo con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, la cual publicó en sus redes sociales la pelea entre los 2 elefantes, el hecho ocurrió en las instalaciones del The Elephant Show y the Magic of the Circus.

En las imágenes, compartidas profusamente en redes, se ve que uno de los elefantes, de un momento a otro, empezó a atacar al otro hasta tumbarlo, para luego morderlo y golpearlo.

Esa batalla hizo que los animales traspasaran al lugar donde estaban varios visitantes, los cuales huyeron despavoridos de las sillas para evitar salir lastimados.

#Animales Dos elefantes se pelearon el 21 de marzo durante un espectáculo de circo en la ciudad rusa de Kazán, informa la agencia RIA Novosti.

Más info👉🏻https://t.co/FiYrLK7OXD pic.twitter.com/zQ6OToP7el — 7 Segundos 🇲🇽 (@7segsmx) March 22, 2021

Mientras tanto, trabajadores del circo intentaban separar y tranquilizar al elefante agresivo, según dijo RIA Novosti, fue controlado unos segundos más tarde y nadie resultó herido por la batalla.

El suceso obligó al circo a cancelar “por motivos técnicos” la función que estaba prevista para la tarde de ese mismo día, finaliza la agencia de noticias rusa.

Elefantes en circo de Rusia se pelean en plena presentación