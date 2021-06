green

Las entrevistas vía Internet ya hacen parte de la cotidianidad en el mundo por la pandemia del coronavirus, que hizo que la gran mayoría de personas desempeñen sus labores desde sus casas y evitando el contacto estrecho con otras personas.

Desde el inicio de la COVID-19 ha habido decenas de personas que han sido víctimas de las entrevistas por Zoom o Meet y que han pasado momentos vergonzosos y que posteriormente se han hecho virales en redes sociales.

Este es el más reciente caso de Gibrán Ramírez, un politólogo y activista mexicano que estaba debatiendo junto a otras 3 personas sobre las elecciones que se avecinan en el país azteca, publica El Heraldo de México.

Pero cuando hablaba otro de los interlocutores, apareció una mujer sobre uno de sus hombres y lo que llamó la atención de miles de internautas es que la mujer tenía su camisa abierta y mostró en televisión nacional la lencería que tenía puesta.

Cuidado, a todos nos puede pasar lo mismo que a Gibrán Ramírez. pic.twitter.com/I3kd7TF4TA — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) June 2, 2021

Una vez Gibrán Ramírez se percató de la presencia de la mujer, con nervios hizo señales a la joven para que se ocultara, pero el momento fue presenciado por los exponentes y por el público que seguía la conversación, por lo que en cuestión de minutos el video del suceso se viralizó en diferentes redes sociales.

El politólogo tenía cara de bravo en un primer momento, pero luego no se resistió y lanzó una sonrisa pícara, mientras que el presentador, Leo Zuckerman, y una de sus oponentes intentaban no soltar la risa por el suceso.

A pesar de tener más de 200.000 seguidores en su cuenta de Twitter y la gran viralización del video, Ramírez no se refirió al tema.

Video de mujer que apareció en lencería detrás de político durante debate