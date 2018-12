Un video que circula en redes muestra que la mujer salió corriendo detrás del delincuente, quien huyó hacia el parqueadero del restaurante para subirse a un carro. Aunque Janice lo alcanzó y abrió la puerta del vehículo para intentar recuperar su bolso, el hombre dio reversa, la tumbó al piso de manera violenta y se voló.

Testigos de la escena auxiliaron a la anciana y la trasladaron a un hospital, donde permaneció durante 2 días. Janice aseguró a WPTV que por fortuna no terminó con ninguna fractura, a pesar del fuerte impacto que sufrió.

“No tengo huesos rotos, pero estoy muy magullada”, manifestó la mujer a ese medio.

El artículo continúa abajo

En entrevista con 12 News, Janice reiteró que estaba “muy adolorida” y aseguró que le agradecía a Dios por mantenerla viva. Asimismo, les mandó un mensaje a las personas de su comunidad, agradeciéndoles por todas las oraciones que han hecho por ella.

De igual manera, les pidió que oren por el delincuente, pues, según ella, el hombre “necesita conocer al Señor”.

El medio indicó que el agresor, identificado como Charles Stratton Jr., fue acusado de robo a mano armada luego de que se entregara a las autoridades. Durante el interrogatorio, el bandido confesó que quería comprar cocaína y por eso robó el bolso, donde solo encontró 4 dólares (12.700 pesos).

A continuación puedes ver fotos de Janice y, en seguida, el video de la agresión:

This is Janice Allen, recovering at home after she was dragged by a car and run over at the McDonald’s in Okeechobee. After everything she’s been through, she’s asking for everyone to pray for the man who ran over her. She says he needs the help more than she does. @CBS12 pic.twitter.com/5kvPsdeqC5

— Erin MacPherson (@ErinCBS12) December 10, 2018