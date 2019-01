En las imágenes no se evidencian si el conductor fue detenido por un agente de tránsito ni cuánto tiempo el sujeto permaneció dormido dentro del vehículo.

El medio especializado en automóviles Jalopnik compartió las imágenes en Twitter y, en su portal web, publicó un informe en el que cuestionó las razones por las que el conductor no escuchó las advertencias que se activan si el sistema no detecta una mano en el volante.

Ante estas críticas, Tesla aseguró que sus autos “tienen el ‘hardware’ necesario para la capacidad de conducción autónoma total con un nivel de seguridad sustancialmente mayor que la de un conductor humano”, rescató RT en Español.

Sin embargo, este sistema operativo no ha evitado que los carros autónomos, no solo los de Tesla Motors, hayan estado involucrados en accidentes de tránsito, algunos de ellos mortales.

Yo, @Tesla—how much for one of your mobile nap machines? #asleepatthewheel pic.twitter.com/KTN5OBcMWi

— Jedidiah (@jedidiahshane) January 25, 2019