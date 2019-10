green

Una señora que vende arepas denunció al aspirante al concejo de Villanueva (Guajira) porque presuntamente habría consumido el producto, prometió que se lo pagaba al día siguiente y ha pasado el tiempo y nada que paga.

“Le pido el gran favor (…) de venir a pagar las 3 arepas que se comió, porque después (de) que se las comió vino al pie del oído y me dijo que venía al día siguiente, temprano, a pagármelas y a dónde está que ni más lo he visto”, dijo la dueña del negocio.

Luego agregó: “Después vino por ahí (…) y como no vio el pendón, pasó y se me fue y se me devolvió. Eso no se hace porque yo soy una pobre vieja que vivo asándome las manos aquí en la candela para que usted venga a jartarse las arepas y no me las pague”.

La anciana cierra con esta perla, entre las risas de quienes la graban: "Y ahora pasa y ni adiós dice, y pasa escondido con una hembra al lado… Eso no es así, tiene que tener cultura".