View this post on Instagram

Cannot believe Isaac eats an entire beef patty (for size reference see my story 👆 We got the beef patties from our local farm @tablehurst.farm ) for breakfast along with raw butter, an egg (from our backyard chickens which we feed meat and have been getting more eggs every time we do so), a spoonful wild caught salmon roe and a piece of wild caught hering roe AND STILL ASKS FOR MORE 😆🤪 #bottomlesspit #wapf #wapfbaby #wapfkids ******** Ich kann immer noch nicht glauben, dass Isaac einen gaaanzen weiderind burger zum fruehstueck verspeist 😳 Zusammen mit einem ei (von unseren huehnern im garten, denen wir immer unsere fleisch- u knochenreste geben und dann am naechsten tag als dank oft mehr eier bekommen. Kleiner ‘geheim tipp’, fuer die, die auch huehner haben 😉 anstatt getreide, gebt den 🐔 fleisch!), rohmilchbutter, ein stueck hering ei und ein kleiner loeffel wildlachs eier. Und man koennte glauben, dieser naehrstoffreiche teller wuerde einen 2 jaehrigen jungen satt machen, ha! Nööö! Fragt nachtuerlich nach ‘meeeehr’ 😆 #lochohneboden #sagtmandasso?!🤔🤷‍♀️ #carnitarier carnitarier