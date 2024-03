Por: Caracol TV

Una vaca causó pánico en el centro de Sincelejo al pasearse por algunas avenidas e ingresar abruptamente a varios comercios. Aunque el episodio generó risas en los usuarios de redes sociales, muchos piden que se controle el tránsito de este tipo de animales en la capital de Sucre.

La inusual situación ocurrió el viernes primero de marzo de 2024. Las cámaras de los locales y los transeúntes captaron en video el incidente. En las imágenes se aprecia a la vaca deambulando.

El material difundido en redes sociales muestra al bovino corriendo entre las calles y locales, motivo por el cual algunos debieron cerrar las puertas para evitar un accidente.

“La gente está viviendo una segunda corraleja”, comentó uno de los usuarios que captó el momento, mientras mostraba cómo los lugareños intentaron atrapar al animal.

En Sincelejo hoy el centro de atracción fue una vaca que se paseó por todo el centro de la ciudad pic.twitter.com/HglK15zqFd — Luis Pérez Cohen (@luisperezcohen) March 2, 2024

“Hasta que no ocurra una tragedia con un toro o una vaca en Sincelejo, no habrá solución. Esta problemática es de antaño”, destacó otro de los usuarios de X, haciendo énfasis en que esta no es la primera vez que se tienen este tipo de incidentes con bovinos en la ciudad.

Un episodio similar al de la vaca en Sincelejo ocurrió el 1 de enero de 2024 en Antioquia, donde un camión que llevaba vacas se volcó sobre la autopista Medellín-Bogotá.

El accidente, que también quedó captado en video, hizo que las reses escaparan y causaran caos en la vía.

