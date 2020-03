green

El traslado de la mansión, que se convirtió en todo un acontecimiento en esa ciudad, comenzó a las 7 de la mañana del domingo y duró más de 5 horas.

A lo largo de los meses, varios obreros trabajaron para sacar de sus cimientos la casa construida en 1926 por Robert McNab, un hombre que compró tierras en la zona a finales del siglo XIX.

Después, con ayuda de grúas, los trabajadores la pusieron sobre una plataforma con ruedas; de esa manera, la dejaron lista para su traslado al Parque McNab (ubicado a unos 482 metros de donde estaba originalmente).

En el nuevo lugar se encuentran unos terrenos donados a la ciudad por la familia McNab y allí hay un proyecto para crear un jardín botánico. La mansión, de dos pisos y construida en ladrillo, acogerá el restaurante de ese jardín, que abrirá en unos 2 o 3 años.

Los muebles y objetos de la casa serán utilizados en la decoración del restaurante, según la agencia urbanística municipal de Pompano Beach.

Sobre por qué se dio ese traslado, la alcaldía de la ciudad informó que se decidió así para evitar que la mansión fuera demolida, pues había sido comprada por una empresa que va a construir allí nuevos edificios.

Estas son algunas imágenes del traslado:

The historic McNab House in @mypompanobeach has a new home. The nearly century-old house was physically picked up and moved to a new location, which was not an easy feat since the brick house weighs 450 tons.https://t.co/bpe1rqxCgP pic.twitter.com/1ocwn8fpDl — CBS4 Miami (@CBSMiami) March 2, 2020

Historic McNab House on the road to its new home at McNab Park in @mypompanobeach #pompano pic.twitter.com/JE8CJRqB5w — Earl F. Bosworth (@efbosworth) March 1, 2020