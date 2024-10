Por: LO QUE PASA EN BUCARAMANGA Y COLOMBIA

Loquepasaencolombia.com es un medio de comunicación digital de Bucaramanga, Colombia. Fundado el 21 de septiembre de 2014. Podrás encontrar las principales noticias de Colombia, el mundo, deportes, economía, política, tecnología, cultura, estilo de vida, tendencias y mucho más. Visitar sitio

El incidente, que refleja la honestidad y compromiso de este conductor con sus valores, ocurrió cuando Navarro, quien ha trabajado en el gremio por más de 15 años, encontró el dinero en el asiento trasero del taxi tras finalizar un servicio en Barrancabermeja, similar a aun caso ocurrido en Santa Marta.

(Lea también: Joven murió al caer de un tren en movimiento mientras grababa un tiktok; video estremece)

El pasajero había olvidado un paquete en el taxi, el cual contenía dos fajos de billetes, cada uno marcado con una cinta que indicaba la cantidad de 5 millones de pesos. Al percatarse de la cuantía y tras un breve momento de reflexión, Navarro decidió regresar al lugar donde había dejado al pasajero, en un intento por devolverle el dinero.

Al encontrar al pasajero, quien ya estaba desesperado y sin muchas esperanzas de recuperar sus pertenencias, Navarro le devolvió el paquete intacto. El hombre, incrédulo ante el gesto de Navarro, agradeció emocionado el acto de honestidad, reconociéndolo como un verdadero héroe sin capa.

Navarro aseguró que nunca dudó en hacer lo correcto y devolver el dinero. “La honestidad es lo que nos define como personas. No me habría sentido tranquilo si me hubiera quedado con algo que no era mío”, afirmó. Este acto de integridad le ha ganado el respeto y reconocimiento de los habitantes de Barrancabermeja, quienes no han dudado en elogiar su acción a través de redes sociales y otros espacios.

Lee También

La historia de Navarro es un recordatorio de que, en medio de las dificultades diarias, aún existen personas dispuestas a actuar con ética y responsabilidad. Ejemplo de los valores que se deben recalcar en cada hogar colombiano, para tener una sociedad responsable y justa

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.