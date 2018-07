Cuando los dueños del animal le contaron que la situación a Renaud Spencer y a Diane Asher, los ayudantes del vuelo, estos se acercaron con agua con hielo para bajar la presión del can pero no fue suficiente, informa Unilad.

Al ver que Darcy no mejoraba y que tenía la lengua azul por la falta de aire, los aeromozos decidieron sacar una máscara de oxígeno, rompiendo los protocolos de vuelo, para estabilizar al perro, indica Mass Live.

Este acto ha sido calificado por muchos internautas como valiente y la historia está circulando rápidamente en las redes sociales.

.@JetBlue crew sprung into action to help save Darcy the #frenchbulldog She panicked and was having trouble breathing. Owners say #Darcy has fully recovered. @News12NJ (Courtesy: Michele & Steven Burt). pic.twitter.com/IsjJoD9l9a

— Nadia Ramdass (@newsnadia) July 9, 2018