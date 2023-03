¡Insólito! Un sacerdote alemán es tendencia en redes sociales, luego de que se publicara un video mientras predicaba la palabra de Dios a punta de versos de rap.

(Lea también: Padre que insultó a paisas se siente “atacado”, pero aún así les echa flores y bendiciones)

El sermón de Thomas Eschenbacher ha dividido las opiniones entre internautas, pues en el se puede ver al padre rapeando mientras explicaba el texto bíblico. El hombre incluso fue tan creativo que hasta gorra y gafas se puso durante el canto.

Thomas aseguró para medios locales, que era la primera vez que celebraba una misa de esta manera y aunque no conocía ni nunca había escuchado el género del rap, siempre había querido intentar unos versos para su misa.

Por eso, para celebrar un carnaval que se lleva a cabo en su comunidad, él decidió aportar de esta manera.

(Vea también: Sacerdote, ‘crucificado’ por decir que mascotas “no valen más que un ser humano”)

El sacerdote Thomas, quien se mostró a gusto con su iniciativa y no pasó susto como ocurrió recientemente en una iglesea de Colombia, ya ha generado polémica en otras situaciones, como ocurrió durante un retiro espiritual en el que ofreció whisky con el objetivo de atraer más feligreses y también por llamar al boicot del Mundial de futbol Qatar 2022 (una forma de protesta a raíz de la muerte de miles de trabajadores en el país).

El clip se hizo viral con más de 13 mil reproducciones, usuarios en Internet no han dejado pasar la oportunidad para dejar sus opiniones: “Mejor que cualquier rap alemán, respeto”, “¡Genial! Los pastores son vistos más como personalidades serias. Genial que aquí con diversión y humor se atreva a rapear. Esto crea accesibilidad”, “Si quiero escuchar rap, voy a un concierto, no a la iglesia”, “Envía tu asteroide oh Señor”.