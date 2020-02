View this post on Instagram

Не стабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. лошади зашли на лёд по привычке, думая что лёд там как всегда с пол метра. Слава богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно. #буднифермера #конезаводчикидиятуллин #опасность #тонкийлед #зима2020 #будтеосторожны