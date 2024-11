Tomar un vuelo es una experiencia enriquecedora para muchas personas, pues el tema de viajar, estar en el aire, la vista al cielo y mucho más hacen que los usuarios disfruten mucho ese momento.

Sin embargo, hay algunas situaciones que pueden causar algún malestar y dolor de cabeza, incluso desde el momento de entrar a la aeronave, por lo que lo debe tener en consideración para evitar malos ratos antes del despegue.

Uno de esos es con respecto al equipaje de mano que se lleva, pues algunos llevan una maleta con el tamaño correspondiente, pero con mucho peso, lo cual al momento de tratar de subirla a los compartimientos se vuelve un problema.

Por qué las azafatas no le ayudarán con el equipaje

Teniendo en cuenta esta situación, la creadora de contenido Kat Kamalani, quien trabajó por seis años como auxiliar de vuelo, explicó que las personas quieren que ellas las ayuden siempre con subir ese equipaje, pero la realidad es que no están en la obligación y muchos se molestan.

“Un hecho curioso: todo el mundo piensa que el trabajo del asistente de vuelo es levantar el equipaje y colocarlo en los compartimentos, pero no es así, lo primero que digo es que si no puedes levantarlo, no lo traigas”, aseguró la creadora de contenido.

De hecho, ni siquiera es por disposición propia, sino muchas veces de las mismas aerolíneas, puesto que estas les recomiendan no hacer esta labor porque eso les puede causar una lesión en la espalda y los seguros que tienen no lo cubre, así que es mejor, como se dice popularmente, curarse en salud.

Además, explicó que muchos se enredan al poner la maleta porque no saben si va vertical u horizontal, pero los aviones cuentan con unas etiquetas que pueden ayudar a solucionar ese problema de forma sencilla.

De esta manera, los usuarios no deben molestarse con los auxiliares si no los ayudan con ese tipo de actividades, ya que no es su responsabilidad, pues el trabajo de ellos es solucionar dudas, brindar alimentos y más durante el tiempo que está en el aire para que la experiencia de todos los ocupantes sea enriquecedora.

