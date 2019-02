“Mi resolución de 2019 es decir en el aire las cosas que digo fuera del aire. No creo que me haya lavado las manos en 10 años”, indicó Hegseth, después de que una compañera del set se burlara de él por su costumbre de comer sobras de pizza de varios días.

Agregó que no cree en las prácticas sanitarias porque los gérmenes “no son una cosa real. No puedo verlos y, por lo tanto, no son reales”.

Who is going to tell him that embryos are invisible to the naked eye, too?

"Germs are not a real thing. I can’t see them. Therefore they’re not real." — Pete Hegseth, who Trump is eyeing to take over Veteran Affairs. #mondaymotivation #Mondaythoughts pic.twitter.com/rBICIdruw0

