“Forza, Italia, ¡te amamos!”, escribió Pornhub en el comunicado con el que dio a conocer la noticia.

En esa misiva, difundida a través de Twitter, el sitio web explicó que tomó esa decisión para ayudar a los italianos a soportar el aislamiento forzado en sus casas.

De acuerdo con Daily Mail, los italianos podrán acceder a la página de forma gratuita desde este mes hasta el próximo 3 de abril.

En redes, algunos italianos les agradecieron a la plataforma, mientras que varios extranjeros bromearon con que les gustaría estar en este momento en Italia.

Esta es el comunicado de Pornhub:

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 12, 2020