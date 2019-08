“¡Date la vuelta y mira hacia otro lado!”, le gritó un oficial al hombre negro después de que abriera la puerta de la casa, según se ve en un video en redes. “¿Por qué?”, le respondió Kazeem, quien para ese instante estaba descalzo y solo llevaba puesto un bóxer.

Las imágenes muestran que el hombre se negó a abandonar su vivienda, donde reside desde hace 5 años, por lo que el policía lo esposó. El oficial solo le pidió una identificación después de arrestarlo.

“Esta fue una de las experiencias más humillantes de mi vida”, manifestó Kazeem a ABC 11, y añadió que esa no era la primera vez que su alarma se activaba por error. La víctima explicó que en esas ocasiones ha bastado con mostrarles su identificación a la policía para demostrar que era el propietario de la casa.

El hombre también señaló que cree que el arresto se debió a su color de piel. “Definitivamente, ser negro podría ser el problema. Espero que no lo sea, pero si eso es lo que es, debe resolverse”, sostuvo Kazeem.

A través de un comunicado, conocido por ese medio, la policía de Raleigh se pronunció frente a lo ocurrido y manifestó lo siguiente:

Ante esas palabras, Kazeem señaló que lo único que quiere es que se disculpen con él.

Este es el video de su detención:

“The most humiliating experience of my life.”

• • •

Wearing only his boxer shorts, this North Raleigh man was handcuffed and detained after his home alarm was tripped accidentally.

The ugly incident caught on tape — We’re talking to the homeowner and Raleigh Police. #abc11 pic.twitter.com/J3wEUgU9lR

— Joel Brown (@JoelBrownABC11) August 24, 2019