Dentro de su Ford Crown Victoria un hombre sacó a pasear su toro Watusi, una raza bovina oriunda de África, famosa por su enorme cornamenta, en una maniobra osada que fue frenada por las autoridades del Estado de Nebraska.

La Policía de Norkfold había recibido una alerta de otros conductores acerca de un chofer que llevaba su carro modificado (partido por la mitad) y transportando una supuesta vaca.

Sin embargo, cuando los oficiales interceptaron al arriesgado conductor se dieron cuenta que era un enorme animal que pesaba más de 500 kilos y que se trataba de ‘Howdy Doody’, un toro que frecuentemente hace parte de los desfiles de ese pueblo de los Estados Unidos.

Acá, imágenes del curioso hechos que ha causado múltiples comentarios jocosos en plataformas de redes sociales:

Nebraska police pull over man with a Watusi bull riding in the passenger’s seat https://t.co/UpzcijbjVN pic.twitter.com/PdQPSt6Kkj

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023