Las redes sociales son muy poderosas y muestran a diario que pueden ocasionar cosas malas, como engaños o estafas. Sin embargo, también pueden servir para causar impactos muy positivos, tal como sucedió en la historia que se hizo viral gracias a la campaña de un trabajador de una compañía de electricidad.

Se trata de Xavier Emiliano Rubilar, un hombre de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDESAL) que llegó, como casi todos los días, a la casa de un residente de San Luis, en Argentina, para realizar el corte de luz por falta de pago.

El trabajador se encontró con un mensaje muy curioso en el contador de la luz, que lo conmovió y lo motivó a iniciar una campaña para ayudar al padre que suplicó que no le cortaran la luz. “Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, decía la hoja escrita a mano.

Trabajador que iba a cortar la luz a familia terminó recaudando fondos para pagar su deuda

Rubilar dice que se conmovió tanto con la historia de este padre que decidió recaudar fondos para pagar la deuda que tenía por medio de redes sociales.

“Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, publicó por medio de sus redes sociales el trabajador.

Su petición se hizo viral y muchos quisieron enviarle dinero hasta que se logró completar la suma de aproximadamente 49.729 pesos argentinos (aproximadamente 546.827 pesos colombianos). Las facturas eran de 32.999 pesos argentinos (aproximadamente 362.861 pesos colombianos) y el resto se le entregó para otros gastos.

El trabajador agradeció la bondad de muchas personas que quisieron ayudar y enviaron sus aportes. “Él no podía creer ni entender esto. Gracias porque aún hay gente dispuesta a ayudar. Me sigue entrando dinero por lo que veo, él me dijo que con lo recibido ya es suficiente, lo que ingrese este fin de semana se verá a dónde aportar para que sea de bendición”, concluyó.

