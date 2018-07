El gobierno nipón pretende construir “carreteras solares”, que tendrán instalados páneles (cubiertos por una resina que los hará más resistentes y duraderos) debajo de la superficie y de esta forma generar energía para los juegos, informa Independent.

Otra de las medidas, será hacer las 5.ooo medallas que se necesitan con metales preciosos extraídos de teléfonos celulares usados. Los organizadores del evento promovieron en el 2017 una campaña de reciclaje de móviles viejos; adicionalmente se asociaron con la empresa telefónica ‘NTT Docomo’ y con el Centro de Saneamiento Ambiental japonés para recoger 8 toneladas de este material, indica Digital Trends.

Por otro lado, intentarán reducir el uso de botellas plásticas y el desperdicio de comida en un 65%; este segundo punto será un factor importante para el crecimiento de la economía interna, porque se planea consumir los productos cosechados nacionalmente, explica el plan de sostenibilidad de los juegos olímpicos de Japón.

Es importante recordar que en el 2012 en Londres se tomaron medidas para ayudar al medio ambiente mientras se realizaba este evento, pero en el 2020 se espera que en su totalidad sea sostenible.

