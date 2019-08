En el tanque está el novio, identificado como Desi Dholis, y 2 de sus acompañantes, mientras los invitados a la boda captan el hecho con sus celulares.

Dholis y sus amigos están bailado ‘bhangra’, una música tradicional de la región de Punyab (India), informó RT en Español.

De acuerdo con el portal, el tanque militar estuvo escoltado por lujos carros durante el recorrido.

En su cuenta de Facebook, el novio compartió algunas fotos de la ceremonia, en las que posa con el tanque y costosos vehículos.

El mismo medio explicó que todo es este show busca imitar las tradicionales procesiones de bodas, o ‘baraat’, propias del norte de la India.

Estas consisten en que un hombre viaja al lugar de la boda en una yegua, acompañado de los miembros de su familia. Sin embargo, en este caso la extravagancia fue la protagonista.

Por ahora, se desconoce cómo Dholis tuvo acceso a este vehículo y si se trata de uno de combate o de exhibición. También, cómo obtuvo los permisos para hacer la fiesta en vía pública.

A continuación, el video del novio llegando en un tanque y las fotos de la ceremonia:

My man just turned up to his wedding in a tank…desis in Birmingham kill it 😂 pic.twitter.com/kV3UFMDnEE

— AssedBaig (@AssedBaig) August 28, 2019