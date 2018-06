El novio, de quien no se reveló la identidad, aseguró que en los 7 días que pasó con la mujer, antes de casarse, no notó que ella tenía un abundante vello facial. Además, justo después de la boda, alegó que ella también tenía una voz masculina, informó Times of India.

Aunque el hombre les reclamó a sus suegros, ellos le respondieron que no había nada que hacer, pues ya estaban casados. Fue en ese momento que él pidió el divorcio, agregó el medio.

De acuerdo con News 18, la novia confirmó que tenía vello facial debido a un problema hormonal; sin embargo, este se podía controlar con tratamientos médicos.

El juez a cargo del caso escuchó los argumentos de ambas partes y rechazó la solicitud del novio aduciendo que no le podía dar el divorcio por la razón que alegaba.