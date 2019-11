En el video, publicado originalmente en YouTube, se alcanza a escuchar a la mujer diciéndole a su hijo, Mateo, que debía portarse bien para que las cosas cambiaran.

“Pero es que yo hago todo lo que puedo y tú no lo consideras”, le respondió el niño mientras seguía llorando.

La mamá le replicó manifestándole que él siempre se atrasaba en el colegio. Justo en ese momento, el pequeño pronunció la frase del “loco”:

“Sí, pero es que igual el colegio no fue inventado por Dios, fue inventado por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños”.

Mateo añadió que “todos” sabían lo anterior, a excepción de la mamá y el papá.

“Esta es la declaración del año. ¡Sencillamente maravillosa!”, escribió el periodista Mauricio Silva al compartir el video, que se viralizó gracias a él.

Además de Silva, muchos internautas apoyaron al menor: aseguraron que era “un genio”, que tenía un “pensamiento crítico” frente al sistema educativo en Colombia (al que algunos describieron como “arcaico”) y que su “teoría” debería ser analizada.

El Espectador, incluso, citó una entrevista a Estanislao Zuleta en la que el filósofo criticaba la educación en el país por la forma en la que, según él, limita las capacidades de los niños y los jóvenes, algo con lo que los internautas parecen estar de acuerdo.

En esa entrevista, Zuleta afirmó lo siguiente:

“La educación es quizá una de las mayores tragedias colombianas: una educación realizada para que los individuos no actúen, para que no sean sujetos de su historia, que es una manera de impedir, de controlar el pensar y el actuar. Una educación para la uniformidad, inhibitoria del pensamiento, el deseo y el saber”.

A continuación, el video y algunas reacciones en Twitter:

“El colegio no fue inventado por Dios. Fue inventado por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños”. pic.twitter.com/5Fc8dDa4pz

Lo peor es que papás y profesores lo ven como un desadaptado y no como lo que en realidad es: una víctima de un sistema educativo que los pone a madrugar a las 4 am, que los obliga a ser máquinas repetidoras y que no enseña con amor.

Lo entendiste todo, hermoso pequeñuelo.

— Andrés F. Olivar Rojas (@andresfor1) November 19, 2019