El hecho, que recuerda al niño que le bloqueó el celular a la mamá por 48 años, le ocurrió al escritor estadounidense Evan Osnos. Él mismo publicó una foto del dispositivo bloqueado, y allí se ve un mensaje que decía que podía intentar ingresar después de 25’536.442 minutos, es decir, dentro de 47 años.

En su publicación, Osnos les preguntó a los usuarios de Twitter si tenían alguna idea de cómo solucionar el problema. Algunos de ellos bromearon con que esperara los 47 años y otros manifestaron que “un viaje en el tiempo” sería la mejor opción.

LadBible indicó que Apple tiene una forma de desactivar el dispositivo en estos casos; sin embargo, si no se ha hecho una copia de seguridad, lo más probable es que el usuario pierda todos sus archivos.

De acuerdo con el medio, la persona debe conectar su iPad (o iPhone) a su computador y abrir iTunes. En seguida, mientras el dispositivo está conectado, el usuario tiene que obligarlo a reiniciar.

En ese momento, explica el mismo portal, aparecerá “una ventana emergente pidiéndole que restaure o actualice”; la persona deberá seleccionar la primera opción. Tras ese proceso, se podrá configurar y usar el dispositivo.

Hasta el momento, el escritor no ha confirmado si pudo habilitar el iPad.

Esta es la foto del dispositivo que él compartió:

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019