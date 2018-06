El ensayo se hizo en 3 diferentes grupos y la reacción de todos es de apoyo y solidaridad con la niña “diferente”.

Después de que la profesora los dejara solos, una de las alumnas (la infiltrada) empieza a hacer las preguntas incómodas a sus compañeros y a tratar mal a la implicada.

En el primer intento, una estudiante de camiseta negra confronta a la cómplice del programa (cuando dice que le parecen bien los gais y las lesbianas pero que no las considera una familia) diciéndole:

“Eso es una familia normal y corriente. Vamos a ver, son personas, humanos. Mi padre peina a mi hermana, me peina a mí. A lo mejor tú (a la actriz) vives en otro mundo. Yo creo que sí es normal. No es rara (la hija de los dos padres), es una niña normal como tú y como yo”.

En este grupo se encontraba solo un niño, el cual no pareció importarle mucho el suceso y se quedó practicando el paso de baile que la maestra les pidió.

En el segundo grupo, con niños más pequeños que los primeros, las respuestas fueron similares cuando la infiltrada dice que “eso” no es una familia. Una chiquita de gafas le responde que las familias pueden estar conformadas por “dos chicos” y otra agrega que pueden ser “dos madres”. La niña de los lentes añade que su familia está compuesta por un padre y una madre pero que ella tiene un hermano que “tiene un novio”.

En este grupo también se encontraba un niño, el cual no se metió en el altercado pero se veía un poco más pendiente que el anterior.

Rocío, la defensora del último equipo, fue la más valiente y se enfrentó a la actriz diciéndole “qué pasa si ella tiene dos padres” e inmediatamente se pone en la mitad de las dos. Cuando la “niña insultada” le pregunta que si a ella le importa que tenga dos papás esta le responde:

“No, no me importa. Me importa un huevo todo”.