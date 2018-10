La mamá y el abuelo de la menor recorrieron su vivienda, ubicada en Wilde (Argentina), pero no la encontraron. Aunque la madre intentó denunciar la desaparición de Naiara, las autoridades no se lo permitieron porque no habían pasado 24 horas, informó Todo Noticias.

Ante esto, la familia de Naiara comentó la situación con los vecinos y ellos activaron un plan de búsqueda que incluyó hasta el cierre de una importante vía de la ciudad. Luego de 13 horas, y ya con la policía involucrada, el abuelo de la niña y un oficial la encontraron dormida debajo de la cama, agregó el medio.

Citada por Perfil, la mamá de la menor aseguró que si bien ella misma buscó debajo de la cama, no encontró a su hija:

“Yo busqué en el lugar donde la encontraron, pero se ve que no revisé muy bien”.

El artículo continúa abajo

La mujer, identificada como Eliana, también explicó que perdió de vista a su hija cuando salió a hacer algunas compras. Al parecer, la menor se molestó porque su mamá no la quiso llevar y por eso se escondió debajo de la cama.

Finalmente, Eliana les mandó un mensaje de agradecimiento a los vecinos por haberla acompañado “en todo”.

Estas son unas fotos del lugar donde ocurrieron los hechos: