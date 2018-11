En la carta, la niña se identificó como una estudiante de sexto grado y le contó lo que había pasado: la conductora del bus intentó arrancar y huyó tras golpear accidentalmente su Ford Mustang.

La menor no solo le anotó la placa del bus, sino también el nombre de la empresa a la que pertenecía el vehículo. Asimismo, dibujó el bus escolar, con un conductor y unos niños no muy felices en las ventanas. Entre ellos había un menor con cara de sorprendido.

El artículo continúa abajo

Gracias a la diligencia de esta pequeña, Andrew se comunicó con la empresa y logró que esta respondiera por los daños. El tuit del beisbolista se viralizó de tal manera, que alcanzó más de 1,2 millones de ‘me gusta’.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX

Con esa publicación, el hombre también pudo ubicar a la niña que lo ayudó. Según él, está “en proceso de hallar una manera de recompensarla por sus acciones. Me siento muy agradecido por lo que hizo“.

Update: The student who wrote the letter has been found and we’re in the process of finding a way to reward her for her actions. Very grateful for what she did

— Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) 21 de noviembre de 2018