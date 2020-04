green

“Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”, le dijo la mujer al policía, según se ve en un video que circula en redes.

En ese momento, el agente le indicó que ella estaba “quebrantando la ley”, ante lo cual la mujer manifestó que supuestamente él era quien violaba las normas.

“¡Estamos en una pandemia, señora! Usted va a ir a la comisaría”, le advirtió el policía; sin embargo, ella siguió su camino y se negó a identificarse, por lo que el uniformado intentó arrestarla.

Fue en ese momento que la mujer sacó el gas pimienta y se lo roció en los ojos al agente; en seguida, salió corriendo.

Infobae indicó que la mujer —que finalmente fue identificada como Laura Turzanski — fue detenida e imputada por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena).

La agresora fue llamada a indagatoria por el fiscal Paul Starc, quien señaló al portal argentino que ella podría ser condenada a mínimo 6 meses de prisión.

Estas son las imágenes de la agresión: