Luego de que Bailey McBreen, una joven enfermera estadounidense, compartiera su historia en redes sociales, miles de internautas no dudaron en reaccionar y hacerla viral. La mujer de 24 años contó cómo sus eructos continuos se trataban en realidad de los primeros síntomas de una enfermedad potencialmente mortal.

Según McBreen, sus eructos empezaron a intensificarse en 2021, cuando, incluso, eran hasta 10 por día. Sin embargo y pese a sentir que lo que le pasaba no era normal, lo ignoró y cuando pasó el tiempo empezó a sentir calambres estomacales y presentó reflujo ácido.

Ante esta situación, la enfermera fue al médico para realizarse unos exámenes médicos y los resultaros fueron devastadores, pues sus constantes eructos eran síntoma de un cáncer de colon, enfermedad que en Colombia, por año, 9.000 personas la padecen. Como señaló, esta noticia causó gran impacto en ella y, por supuesto, su familia, que no se explicaban dicho diagnóstico porque, como recogió El Tiempo, era una joven saludable, comía bastante bien y practicaba ejercicio.

Entre tanto, la joven mujer reveló más detalles de su caso y aseguró que “fue un síntoma, porque mi tumor estaba causando lentamente una obstrucción intestinal completa”, lo que le causaba que los alimentos que ingería se quedaran atrapados sobre el tumor y por esto eructaba tantas veces al día.

Bailey McBreen tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia por especialistas, el pasado mes de enero, quienes lograron extirparle el tumor y desde allí ha iniciado el proceso de quimioterapia, que tendrá hasta el próximo agosto.

“Todo el viaje ha sido una montaña rusa de emociones. Mi diagnóstico ha impactado mi vida en todas las formas posibles que te puedas imaginar”, agregó la joven mujer.

Finalmente, McBreen se mostró fuerte ante su situación y no se da por vencida, pues afirmó estar comprometida en hacer todo lo que pueda para batallar contra el cáncer y cambió su forma de vivir.

“Ahora como completamente orgánico, lo que no creo que hubiera priorizado antes de recibir el diagnóstico. Ser diagnosticada con cáncer me ha permitido ser más consciente de mi cuerpo y ahora, todo lo que me importa es pasar tiempo con la familia, comer sano, mi fe y rodearme solo de mi grupo principal de amigos”, puntualizó.