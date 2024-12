En medio de la celebración de Navidad, que busca ser un espacio para la reconciliación y la buena convivencia, se presentó un hecho reprochable dentro de un articulado de Transmilenio en Bogotá.

Se trató de una mujer que se encontraba cómodamente sentada en una de las sillas, pero en otra llevaba unas maletas y paquetes que le pertenecían. Lo más grave de la situación es que ella se negó a ceder el puesto a otra usuaria que se encontraba embarazada.

Pese a que en varias oportunidades, algunos ciudadanos instaron a la señora para que despejara uno de los puestos, no fue posible que entrara en razón, causando indignación entre las personas que presenciaron lo ocurrido.

“Bájese busque uno desocupado, pero no voy a quitar las maletas porque estoy cansada”. Ya, dejen de ser sapas”, indicó la mujer.

Sin embargo, en la grabación se escucha a varias jóvenes que le reclamaron insistentemente y sin salirse de casillas, le indicaron: “Tiene que comprar carro o pagar Didi“.

“La verdad es que no quiero pelear y, si no se calla, se queda parada, pero no le voy a quitar las cosas de aquí, de malas”, agregó.

