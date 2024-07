Por: El Colombiano

Revuelo causó una mujer en las redes sociales luego de borrar la base de datos de un centro odontológico tras ser despedida, al parecer, porque le pidió un aumento a su jefe.

Se trata de Florencia Gallo, originaria de Rosario (Argentina), quien afirmó en un video haberse quedado sin medios económicos tras no poder cobrar la indemnización porque la condición del contrato era “irregular”.

Ella trabajó durante dos años y medio haciendo labores de digitalización y automatización, pero en un acto de venganza, borró la base de datos que había realizado, ya que consideró injusta la decisión tomada por las directivas.

“Dos años y medio en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y autorizar todo”, se lee en un letrero en el video.

“Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome sin nada, sin saber cómo pagar el alquiler, cómo hacer para comer, porque no tengo apoyo de mis padres, pero yo ahora borré la base de datos”, dijo la mujer.

Los comentarios en el material audiovisual no se hicieron esperar, pues en algunos la apoyaron, pero en otros dijeron que eso no estuvo bien.

“Sí, reina, así se hace, mucha suerte en la búsqueda”, “te pagaron por la base de datos, ojo”, “ahora quién te contrata”, “me pasó lo mismo, no estás sola”.

Las críticas que recibió en las redes hicieron que devolviera la base de datos para evitar repercusiones legales en su contra: “A los dos días lo devolví porque me dieron lástima los pacientes”, dijo Florencia.

