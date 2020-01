Todo se supo por medio de un tweet desde Oklahoma, Estados unidos, que se ha viralizado en redes sociales.

La mujer llama a su trabajo y les dice a sus jefes que no puede llegar por culpa de un pinchazo, como prueba del infortunio envía una foto del neumático. Lo que no presentía, es que esta imagen se convertiría en blanco de risas y críticas.

“Mi compañera de trabajo llamó (una vez más) y dijo que tenía un clavo en una rueda, lo que le provocó un pinchazo. Necesito que todos dejen de hacer lo que están haciendo y amplíen al clavo en la imagen que envió a mi jefe”.

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F

— syd the kid (@sydneyywhitson) January 8, 2020