La monja Cristina Scuccia, quien triunfó en ‘La voz’ de Italia, en 2014, decidió colgar los hábitos para irse a vivir a España, donde sigue cantando y trabaja como camarera para ganarse la vida.

Su audición para el concurso de talento, con el tema ‘No One’ de Alicia Keys, superó los 90 millones de visitas en YouTube en una semana y durante el programa recibió elogios de los jueces, quienes coincidían que había nacido para estar en el escenario.

La joven religiosa entró en el convento a los 19 años, y fue descubierta por la producción del programa en un concurso de canto religioso.

Ahora, después de pasar varios años alejada de los escenarios, la mujer reapareció en un programa italiano con un sorprendente cambio de imagen y sin la vestimenta que usan diariamente algunas monjas.

Asimismo, aseguró que “sigue creyendo en Dios” y que “no tiene intención de abandonar su camino de fe” y que está “agradecida por todo lo vivido hasta ahora”.

También aseveró que recibió ayuda psicológica no conseguía salir “de la oscuridad”. “No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”, agregó.