En unas fotos difundidas en Twitter se ve cómo el protagonista de ‘Titanic’ se prepara para recibir la pelota con las manos unidas, pero no calcula bien y es golpeado en la cara por el balón.

En cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales y como era de esperarse, los internautas aprovecharon para a hacer memes y bromas sobre el incómodo momento que vivió Dicaprio.

El alcance que tuvo la fotografía en las redes sociales fue tan alto que el actor se volvió un meme. Estos son algunos de ellos:

Leo needs to be more like Neo pic.twitter.com/VHxGBbA2h2

— The People's Champ (@heath_day) June 26, 2019