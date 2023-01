RBD confirmó que en Latinoamérica solamente visitará a Brasil, además de sus conciertos en México, mientras que el grueso de la gira será en Estados Unidos.

Por eso, uno de los reclamos más comunes fue de aquellas fanáticas que revisaron la lista de destinos y se sintieron traicionadas porque el grupo prefirió al público estadounidense.

Cuando estas buscando el nombre de alguna ciudad de Colombia en #SoyRebeldeWorld y NO ESTÁ!!! Muchas gracias por nada @RBD_oficial #RBD2023 #ysoyrebelde pic.twitter.com/1wYCm8HtfO

La mayoría de las fanáticas sintieron que quedaron con los crespos hechos, incluso con la pinta lista:

RBD no viene a Colombia.

En Colombia, varias comenzaron a contar las malas noticias que han ocurrido tan solo en el primer mes del año, aunque también recordaron otras decepciones para mostrar el nivel de tristeza que las embargaba:

Era gol de Yepes, le quitan la corona a Ariadna Gutiérrez, le ponen los cachos a Shakira, la selección Colombia no fue al mundial… Y ahora @RBD_oficial no viene a Colombia… ¡AY, YA BASTAAA! 💔😢 #RBD2023

El sentimiento también se expresó de manera similar en los demás países de Latinoamérica que también se sintieron traicionados:

Lo que no entiendo es para qué ilusionaron a todo suramérica para después ningunearnos? Eso no se hace. Ya. Me largo a llorar mi frustración. #RBD2023 pic.twitter.com/DUbNBW2svV

— Señora cara de papa 🥔 (@DePorDiosMayer) January 20, 2023