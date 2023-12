Una nueva polémica en redes sociales se generó por parte del influencer y modelo, Mateo Carvajal. El famoso compartió fotos en donde él deja ver a su hijo, Salvador, con tatuajes de pegatina en el pecho de su cuerpo.

Según explica Carvajal, él deja que su hijo se exprese tal cual es, con sus gustos y preferencias. Por eso él tiene la libertad de ponerse lo que él quiera. Sin embargo, esta publicación no fue muy bien tomada por algunos usuarios en la web, quienes aseguran que Carvajal, quien respondió a los que lo critican en redes sociales por la crianza de su hijo, solo le impone las cosas al pequeño.

(Lea también: ‘Influencer’ alemán denunció amenazas en su contra por problemas con proveedor de camisas)

Así nos vemos “Disfrazados del papá” 😂🎈😁 Mientras creces, ¡vive en la película del mundo que se te ocurra! Hoy quieres correr, mañana quieres ser como papá … Bienvenido, mi pequeño. Luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras, ¡estás en manos de una familia que iría hasta el fondo en lo que necesites! (Ojalá esto no te guste tanto como a mi 🤞🏼😅), escribió Mateo Carvajal en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la figura pública recibió comentarios en contra de las fotografías por parte de varios internautas. No obstante, Carvajal no dudó en responder algunos cuantos; incluso mencionando a la mamá de su hijo, Melina Ramírez, quien no estará en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y reveló el motivo de ausencia.

Por otro lado, hay quienes defienden a Mateo y Salvador Carvajal de las críticas recibidas, algo que el influenciador se ha tomado con mucho humor en sus plataformas digitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mateo Carvajal (@mateoc17)

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.