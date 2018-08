Tras ver ese video, registrado en la mañana de este miércoles, varios tuiteros comenzaron a publicar fotos del fiasco y algunos de ellos se burlaron de Julius, quien tomó con humor las críticas que recibió. Esto le dijo a Daily Mail sobre lo que ocurrió:

A continuación puedes ver el video donde deja en evidencia su secreto, así como unas fotos en las que se ve claramente el hilo que usó:

HOW DID HE DO THAT?! 😮

It's not often @KateGarraway and @EamonnHolmes are left speechless – but it just happened!

✨ @JuliusDein pic.twitter.com/qWRqmpnumG

— Good Morning Britain (@GMB) August 1, 2018