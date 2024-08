‘Juego de Tronos’ es una de las historias más seguidas en los últimos años. Su serie, desarrollada por HBO, ahora Max, estuvo siempre ranqueada en los mejores puestos de cada clasificación. Teniendo en cuenta la importancia de la narrativa y la complejidad del ‘universo’ con sus personajes y conflictos.

Justamente, por su peso y relevancia mediática, muchos seguidores rinden homenaje de diferentes maneras a los personajes. Desde llamar a mascotas como los dragones o a sus hijos como uno de los personajes de la serie.

(Lea también: Actor de ‘Game of Thrones’ se subió al trono en Juegos Olímpicos con medalla de oro)

Asimismo, un caso curioso sucedió en Argentina, con una joven llamada Khaleesi, en honor al personaje de la serie, quien se encontró con un obstáculo inesperado al intentar obtener su pasaporte.

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (Renaper) rechazaron la solicitud de pasaporte de la pequeña “Khaleesi” porque es considerado una marca registrada, lo que impide su uso como nombre personal bajo la normativa vigente en el país. En consecuencia, el documento no es válido.

(Lea además: Esto es lo que se sabe de Toy Story 5: La nueva película de Disney)

Cabe aclarar que, su madre, una ferviente seguidora de ‘Game of Thrones’, decidió nombrarla en honor al personaje interpretado por Emilia Clarke. Según la entidad, el nombre no era permitido y debía presentar una carta a Warner donde la compañía le permitía hacer uso del mismo con su hija.

Esta situación generó polémica y debate en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su apoyo a la familia y criticaron la rigidez de las leyes argentinas en cuanto a la elección de nombres. Más aún, cuando el hecho fue divulgado en redes sociales por parte de la madre de ‘Khaleesi’.

Curiosamente, las autoridades argentinas han rechazado previamente otros nombres que consideraron inapropiados o que podían causar problemas en la vida cotidiana de los niños. Este incidente pone de manifiesto las tensiones entre la libertad de elección de los padres y las regulaciones estatales destinadas a proteger a los menores.

(Vea también: Migración Colombia, en líos por expedición de pasaportes; tribunal admitió recurso)

Finalmente, la oficina de pasaportes presentó disculpas por el malentendido. Además, la entidad explicó que las regulaciones sobre marcas registradas aplican solo a cambios de nombre, no a nombres registrados al nacer en Argentina.

Con lo anterior, se puso fin al curioso hecho de que ‘khaleesi’, que no hace parte de ‘Juego de Tronos’, no pudiera viajar a París, destino al que ella y su madre querían viajar en un inicio antes del conflicto.