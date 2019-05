El político estaba hablando con los miembros de la Asociación de Mujeres de Australia cuando una mujer aparece por detrás de Morrison e intenta lanzarle un huevo a la cabeza.

Sin embargo, el huevo no explota, rebota en el primer ministro y sale volando por la sala.

En ese instante, los agentes de seguridad del gobernante reaccionan e inmovilizan a la manifestante.

De acuerdo con Sky News Australia, la mujer fue retirada del recinto y luego detenida por las autoridades.

Al parecer, la activista protestaba en contra las políticas migratorias de Morrison con respecto al campo de detención de inmigrantes en la isla Manus, indicó el mismo medio.

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association.

MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3 #newsday pic.twitter.com/X1YUyWrvQC

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 7, 2019